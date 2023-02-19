PATERNÓ. PIOGGIA' DI SIRINGHE BUTTATE A TERRA, LA SEGNALAZIONI DEI LETTORI

Riceviamo delle segnalazioni che sicuramente meritano molta attenzione da parte degli enti competenti. La nota, inviata da nostri lettori, ci segnalano la presenza di siringhe usate e buttate a terra,...

Riceviamo delle segnalazioni che sicuramente meritano molta attenzione da parte degli enti competenti.

La nota, inviata da nostri lettori, ci segnalano la presenza di siringhe usate e buttate a terra, sia nella villa comunale di via Vittorio Emanuele, sia in via Luigi Sturzo, in zona Ardizzone,

Fermo restando che chi li usa ha il dovere morale e civico di non lasciarle a terra, è necessario che si provveda alla loro raccolta e smaltimento.

Questo per tutelare l'incolumità di cittadini che inavvertitamente potrebbero pungersi.

Specialmente i più piccoli che non capiscono i danni che potrebbero avere.