PATERNO': Pistola e cartucce nascoste nel terrazzo, arrestato 21enne

23 marzo 2018 13:55
Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Paternò, coadiuvati dallo Squadrone Cacciatori di Sicilia e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico del 21enne paternese, già sottoposto all’obbligo di dimora nell’ambito di altro procedimento penale, rinvenendo, occultati nel terrazzo dell’abitazione, e sequestrando:

  • 49 cartucce 380 auto marca G.F.L.;
  • pistola semiautomatica bruni mod.92 alterata e priva di tappo rosso, munita di relativo serbatoio;

bossolo cal. 380 auto marca G.F.L.

L’uomo risponderà all’Autorità Giudiziaria di detenzione di armi clandestine e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

 

