Paternò, ladri di pomelli in azione: colpiti due portoni tra zona Villetta e via Sardegna

Due episodi segnalati tra zona Villetta e via Sardegna

PATERNÒ – Due furti insoliti vengono segnalati in città: nel mirino sono finiti i pomelli esterni dei portoni di alcune abitazioni. Due gli episodi riferiti alla redazione di 95047.it, rispettivamente nella zona Villetta e nella zona di via Sardegna.

Uno dei casi sarebbe avvenuto nella serata di ieri, 15 agosto, tra le 21 e la mezzanotte. Una residente, tornando a casa, ha trovato il portone esterno privo dei pomelli, che sarebbero stati portati via durante la sua assenza.

La circostanza che desta maggiore sorpresa è che all'interno dell'abitazione erano presenti alcuni familiari, che non si sarebbero accorti di quanto stava accadendo all'esterno.

«I miei erano a casa ma non se ne sono accorti. Quando sono rientrata ho visto il portone così», racconta la residente nella segnalazione inviata alla nostra redazione.

La fotografia ricevuta da 95047.it e pubblicata a corredo dell'articolo si riferisce a questo episodio. Un secondo caso analogo viene invece segnalato nella zona di via Sardegna, dove sarebbero stati rubati altri pomelli da un portone.

Si tratta di furti dal valore economico apparentemente contenuto, ma che provocano comunque danni e disagi ai proprietari. Una possibile spiegazione, in casi di sottrazione di oggetti metallici, può essere legata al valore del materiale e alla successiva rivendita come rottame.

Nel caso dei due episodi di Paternò, tuttavia, non ci sono al momento elementi per affermare che sia questo il movente. Non è noto chi abbia agito, né è possibile stabilire se i due casi siano collegati.

Proprio la presenza di due episodi simili in zone diverse della città richiama l'attenzione. Saranno eventuali ulteriori segnalazioni o accertamenti a chiarire se si sia trattato di due casi isolati oppure se dietro questi insoliti furti possa esserci un fenomeno più ampio.