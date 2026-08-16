Aci Sant’Antonio, minicar contro un muro in via Tropea: feriti due minorenni
Aci Sant’Antonio, minicar contro un muro in via Tropea: feriti due minorenni
A cura di Redazione
16 agosto 2026 13:43
Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 16 agosto, ad Aci Sant’Antonio.
Intorno alle 10.30, per cause ancora da accertare, una minicar sarebbe finita contro un muro in via Tropea.
A bordo del mezzo si trovavano due minorenni, rimasti feriti nell’impatto. Al momento non sono note le loro condizioni né l’esatta dinamica dell’incidente.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.
Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora emergano ulteriori dettagli.