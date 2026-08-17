Paternò, ennesimo incendio alla Villa Moncada: intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri, un soggetto sarebbe stato fermato

PATERNÒ – Ennesimo incendio all’interno della Villa Moncada di Paternò. Il nuovo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, intorno alle ore 15, interessando una zona con sterpaglie e vegetazione secca.



Il rogo è divampato nella parte della villa che si affaccia sul lato di via della Libertà, nell’area dove anni fa si trovava la vasca delle papere. Dal punto interessato dalle fiamme si è alzato fumo denso, visibile tra gli alberi.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme ai Carabinieri.



Secondo quanto appreso nelle fasi immediatamente successive all’intervento, un soggetto sarebbe stato fermato. Si tratta al momento di un’informazione che necessita di conferme ufficiali e non è ancora chiaro se l’eventuale fermo possa essere direttamente collegato all’incendio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause del rogo.



L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulle condizioni della Villa Moncada. Le fotografie scattate oggi mostrano infatti, oltre alla vegetazione secca, anche bottiglie e altri rifiuti abbandonati sul terreno, segni di una situazione di degrado in alcune aree del parco.



Un quadro che, insieme al ripetersi degli incendi, torna a porre il problema della pulizia, della manutenzione e dei controlli all’interno di uno degli spazi verdi più importanti di Paternò.



Ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore.



