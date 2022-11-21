PATERNO' : POSTICIPATO L’INIZIO DEI LAVORI AL CORSO SICILIA

AGGIORNAMENTO L'amministrazione comunale, comunica che a causa di un contrattempo della ditta esecutrice dei lavori l'inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale al Corso Sicilia è stato rinvi...

L'amministrazione comunale, comunica che a causa di un contrattempo della ditta esecutrice dei lavori l'inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale al Corso Sicilia è stato rinviato a data da destianrsi

Divieto di transito e sosta a Paternò precisamente al Corso Sicilia con decorrenza giorno 21 Novembre 2022 per lavori di rifacimento del manto stradale.

Per consentire i lavori di scarificazione e asfaltatura della carreggiata è stata emessa una ordinanza che prevede a partire da giorno 21 Novembre 2022 per una durata presunta di giorni tre per lavori ma comunque e in ogni caso per tutta la durata dei lavori sopra specificati e fino ad ultimazione degli stessi,

sono sospesi il transito e la sosta dei veicoli ambo i lati, con applicazione della sanzione accessoria della

forzata rimozione, su tutto il Corso Sicilia.

Quanto sopra descritto sarà evidenziato dall’apposita segnaletica verticale, che sarà collocata a cura della

ditta esecutrice dei lavori in questione con i criteri di sicurezza e di visibilità prescritti dal vigente C.d.S e

suo Regolamento di esecuzione, e successivamente dalla stessa rimossa a conclusione dei lavori medesimi,

precisando che, per quanto concerne il predetto divieto di sosta, tra la data di collocazione della su citata

segnaletica e la data di effettiva vigenza della misura in parola, dovranno decorrere non meno di 48 ore.

Potranno derogare alla presente i veicoli utilizzati strumentalmente alla esecuzione dei lavori in parola,

nonché tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici

servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), ma solo qualora possibile compatibilmente alla sussistenza delle

condizioni di sicurezza connesse allo stato ed alle modalità di svolgimento dei lavori suddetti, previa

valutazione da rimettere, di volta in volta, esclusivamente alla Impresa esecutrice dei suddetti lavori