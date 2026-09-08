Paternò, pozzetti aperti e cavi visibili al Parco del Sole: scatta la segnalazione

Un cittadino segnala la presenza di alcuni pozzetti danneggiati e apparentemente aperti lungo un’area del parco. Chiesti controlli per verificare la situazione.

Nuova segnalazione dal Parco del Sole di Paternò, dove nella mattinata di oggi, martedì 8 settembre, sono stati notati alcuni pozzetti aperti o danneggiati con all’interno cavi e tubazioni ben visibili.

Le immagini inviate alla redazione di 95047.it mostrano alcune coperture verdi fuori sede e diversi cavi scoperti all’interno dei vani presenti a ridosso del percorso pedonale.

Al momento non è possibile stabilire con certezza la natura dei cavi né se vi sia un effettivo pericolo, ma la situazione ha comunque attirato l’attenzione di chi frequenta l’area.

La richiesta è quella di un intervento di verifica da parte degli uffici competenti, soprattutto considerando che il Parco del Sole è frequentato quotidianamente da famiglie, bambini e persone che utilizzano i vialetti per passeggiare.

La segnalazione viene quindi rilanciata con l’obiettivo di permettere un controllo e, se necessario, il ripristino delle coperture e la messa in sicurezza dei pozzetti.

95047.it seguirà eventuali aggiornamenti.