Notte di paura a Lentini, esplode il bancomat della BAPS: devastato l’ingresso della banca

La deflagrazione ha provocato ingenti danni all’ingresso dell’agenzia. Da chiarire l’ammontare dell’eventuale bottino e la dinamica dell’assalto.

LENTINI – Assalto con esplosivo nella notte contro l’Atm dell’agenzia BAPS di via Vittorio Emanuele, a Lentini.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero fatto esplodere un ordigno con l’obiettivo di impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico.

La forte deflagrazione ha provocato danni alla sede della banca e anche ad alcune auto che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, insieme ai carabinieri e alla polizia, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per individuare gli autori dell’assalto e ricostruire i loro movimenti prima e dopo l’esplosione.

Nel frattempo, i funzionari della banca stanno effettuando le verifiche necessarie per stabilire l’ammontare dell’eventuale bottino sottratto durante il colpo.

Le indagini proseguono.