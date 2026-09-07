Paternò piange Barbaro Messina, storico custode del cimitero nuovo

È venuto a mancare nella serata di ieri Barbaro Messina, conosciuto e stimato a Paternò per aver lavorato per molti anni come custode del cimitero nuovo, ruolo che ha svolto con impegno e disponibilità fino al pensionamento.

Una presenza familiare per tante famiglie paternesi che, nel corso degli anni, hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo durante il suo servizio all'interno del cimitero. Un lavoro svolto per lungo tempo a contatto con la comunità, che ha fatto di Barbaro Messina una persona conosciuta da molti cittadini.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e tra le persone che negli anni hanno avuto modo di apprezzarne la disponibilità e la gentilezza.

A darne il triste annuncio è la famiglia Messina, insieme alla moglie Consolazione e ai figli Filippa, Salvatore e Lucia.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 8 settembre, alle ore 11:30, nella chiesa di Cristo Re a Paternò, dove parenti, amici e quanti lo hanno conosciuto potranno riunirsi per accompagnarlo nell’ultimo saluto.

La comunità paternesе si stringe idealmente attorno alla famiglia in questo momento di dolore e di profonda tristezza



Alla famiglia Messina giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di 95047.