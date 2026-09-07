🚨 GRAVE INCIDENTE A MASCALUCIA, ELISOCCORSO SUL POSTO: TRAFFICO BLOCCATO

Diversi mezzi di soccorso sono impegnati nelle operazioni, mentre vengono effettuati gli interventi necessari.

Pochi minuti fa, un grave incidente stradale si è verificato a Mascalucia, lungo via Roma. La situazione appare particolarmente seria e sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

I soccorritori sono attualmente impegnati nelle operazioni di emergenza per prestare assistenza alle persone coinvolte nell’incidente. Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine per gli accertamenti e per la gestione della viabilità.

A causa del sinistro e delle operazioni di soccorso, il traffico risulta completamente bloccato, con pesanti rallentamenti che stanno interessando anche le strade limitrofe.

Agli automobilisti si consiglia, se possibile, di evitare la zona e di scegliere percorsi alternativi.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni delle persone coinvolte. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte dei soccorritori e delle autorità.

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Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.