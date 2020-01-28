PATERNO': PRECISAZIONI SULL'OPERAZIONE DEI CC IN PIAZZA INDIPENDENZA

In riferimento all’articolo sull'operazione anti droga svolta dai carabinieri a Paternò, il titolare del bar dove è stato eseguito il controllo dei carabinieri precisa che «all’interno del bar non è...

trovata droga nelle slot machine, e neanche in altri posti».

trovata droga nelle slot machine, e neanche in altri posti».

Come si evince dal verbale dei militari dell’Arma, «nel corso della perquisizione, posto sopra un espositore che si trovava accanto alla cassa e precisamente sul lato sinistro, nelle immediate vicinanze della porta di ingresso all’esercizio, veniva rinvenuta una pochette in pelle».

La pochette era di proprietà di uno degli arrestati e dentro c’era denaro e delle sostanze stupefacenti.

Va precisato che l’aver affermato che la droga fosse nascosta dentro una slot machine, è stata un’informazione arrivata dai militari dell’Arma, attraverso una nota stampa inviata a tutte le testate, dove sono stati riportati i dettagli dell’operazione. Va infine sottolineato che l’operazione dei carabinieri della stazione di Paternò, ha comunque, permesso di dare un colpo ad un’attività di spaccio di stupefacenti nella centralissima di piazza Indipendenza, a tutela di tutti i cittadini.