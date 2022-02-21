PATERNO': PREMIATA LA SQUADRA DI ATLETICA LEGGERA PER I RISULTATI OTTENUTI

Giornata all'insegna dello sport domenica scorsa a Paternò .L'amministrazione comunale con la partecipazione del grande campione Alessandro Cavallaro, ha voluto premiare la squadra di atletica leggera...

L'amministrazione comunale con la partecipazione del grande campione Alessandro Cavallaro, ha voluto premiare la squadra di atletica leggera formata per buona parte da propri concittadini, che, con gli importanti risultati ottenuti anche a livello nazionale, hanno dato visibilità e prestigio al nostro territorio.

Questi ragazzi, allenati dal tecnico federale Manuel Gallo, si allenano sulla pista di Motta Sant’Anastasia, grazie ad un progetto sportivo fortemente voluto dal presidente Salvo Grasso, che coinvolge diverse società sportive di rilievo nazionale.

Ci auspichiamo che questa manifestazione sia l’inizio di un percorso che dia ai nostri giovani le strutture per poter praticare questo sport, colmando il divario logistico che c’è tra le diverse realtà territoriali e che si ripercuotano sui risultati sportivi.