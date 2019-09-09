95047

PATERNO’: PRESENTATI I NUOVI ASSESSORI

09 settembre 2019 15:42
Cambia la Giunta di Paternò, con l’innesto di due nuovi voluti dal sindaco Nino Naso.

Da oggi sono ufficialmente nominati assessori Natoli Rosanna e Tomaselle Salvatore Giuseppe.

Lascia invece la Giunta, Angelo Calenduccia.

Ecco le deleghe:

MANNINO IGNAZIO
Vice Sindaco
Urbanistica- Piano Regolatore Generale - Bilancio - Programmazione - Tributi - Patrimonio - Servizi Cimiteriali

CHIRIELEISON FRANCESCA CATERINA MARIA RITA
Assessore Servizi Sociali - Istruzione - Pari Opportunità - Sanità

NATOLI ROSANNA
Assessore Personale - Contenzioso - Partecipate - Affari - Generali - Servizi demografici ed elettorali

GULISANO LUIGI
Assessore Lavori Pubblici - Ecologia - Manutenzioni - Pubblica Illuminazione – Impianti - Società - Ambiente e Verde Pubblico

RAU VITO
Assessore Sport - Turismo - Spettacolo - Randagismo e Tutela - Animali - Protezione Civile

TOMASELLO SALVATORE GIUSEPPE
Assessore Attività Produttive - Sviluppo Locale - Agricoltura - Polizia Municipale - Viabilità

