PATERNO'. PRESENTATI I PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Ieri mattina, presso la Biblioteca Comunale di Paternò, si è tenuta la conferenza di presentazione dei tre progetti approvati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Servizio Civile Universale, promossi in collaborazione con il Centro Studi SVIME.

I progetti, che vedranno la partecipazione di 24 giovani, si suddividono come segue:

Resilienza Sociale (4 partecipanti)

Ambiente Sostenibile (10 partecipanti)

Resilienza Culturale (10 partecipanti)

Nel corso dell'incontro, il Sindaco Nino Naso, affiancato dai responsabili dei vari settori, ha illustrato i dettagli dei progetti, evidenziando l'importanza di queste iniziative per la crescita della comunità paternese.

«Questi progetti rappresentano una grande opportunità per i nostri giovani e per la nostra città. Investire nelle nuove generazioni è il modo migliore per garantire un futuro migliore, più inclusivo e sostenibile per tutti. Lavoreremo insieme per trasformare queste idee in realtà concrete» ha dichiarato il Sindaco Nino Naso.

L'obiettivo comune è promuovere lo sviluppo sociale, ambientale e culturale, offrendo ai giovani strumenti concreti per un futuro più sostenibile e inclusivo.

Progetto "Ambiente Sostenibile" - Coltiviamo il Futuro

Oggi più che mai, il nostro territorio ha bisogno di un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. Con il progetto "Ambiente Sostenibile", Dieci giovani di Paternò avranno la possibilità di lavorare su iniziative che mirano a tutelare il nostro ecosistema.

Progetto "Resilienza Culturale" - Valorizzare le Radici, Guardare al Futuro

La cultura è essenziale per la nostra identità. Con il progetto 'Resilienza Culturale' , ci impegniamo a preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Dieci giovani avranno l'opportunità di esplorare e approfondire questo patrimonio, con l'obiettivo di garantirne la conservazione per le generazioni future.

Progetto "Resilienza Sociale" - Costruire una Comunità più Forte insieme

Il progetto 'Resilienza Sociale' offre a quattro giovani l'opportunità di contribuire al rafforzamento del tessuto sociale della nostra comunità. Attraverso iniziative mirate all'inclusione e al sostegno delle fasce più deboli, questo progetto rappresenta un importante passo verso una società più coesa e solidale.

La partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni sarà cruciale per accompagnare i giovani in questo percorso, confermando l'impegno di Paternò verso il benessere collettivo. Ogni progetto è un investimento sul futuro, che coinvolge non solo i giovani partecipanti, ma tutta la nostra comunità.