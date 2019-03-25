PATERNO': PRESENTAZIONE ASD CICLISTI SOTTO IL VULCANO

Ieri, presso la sala conferenze di Palazzo Alessi di Paternò, è stata presentata ufficialmente la formazione sportiva ASD Ciclisti sotto il Vulcano, che disputa i campionati ed i calendari agonistici...

Ieri, presso la sala conferenze di Palazzo Alessi di Paternò, è stata presentata ufficialmente la formazione sportiva ASD Ciclisti sotto il Vulcano, che disputa i campionati ed i calendari agonistici indetti dalla federazione ciclistica italiana, che prenderanno inizio in data 31.03.2019 e si concluderanno il 06.10.2019.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Paternò, Nino Naso, l'assessore allo sport Angelo Calenduccia, il Presidente Regionale della Federazione Ciclistica Italiana Diego Guardì e tante altre personalità sportive e politiche.

Il sodalizio Paternese diretto da Nunzio Uccellatore è così composto:

Giovanissimi

Ettore Corsaro

Fabio Fonti

Esordienti

Giuseppe Carmeni

Antonino Anicito

Diego Catalfamo

Allievi

Ivan Ballato

Giuseppe Uccellatore

Carmelo Finocchiaro

Nicolò Stissi

Juniores

Carmelo Laudani

Daniele Borina

Davide Schillaci

Andrea Terranova

Amatori Agonisti e Cicloturisti

Antonino Gulisano

Orazio Terranova

Alfio Corsaro

Luigi Interbartolo

Filippo Castro

Alfredo Torrisi

Gianfranco Ronsivalle

Gianfranco Urso

Massimo Corsaro