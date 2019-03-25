PATERNO': PRESENTAZIONE ASD CICLISTI SOTTO IL VULCANO
Ieri, presso la sala conferenze di Palazzo Alessi di Paternò, è stata presentata ufficialmente la formazione sportiva ASD Ciclisti sotto il Vulcano, che disputa i campionati ed i calendari agonistici indetti dalla federazione ciclistica italiana, che prenderanno inizio in data 31.03.2019 e si concluderanno il 06.10.2019.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Paternò, Nino Naso, l'assessore allo sport Angelo Calenduccia, il Presidente Regionale della Federazione Ciclistica Italiana Diego Guardì e tante altre personalità sportive e politiche.
Il sodalizio Paternese diretto da Nunzio Uccellatore è così composto:
Giovanissimi
Ettore Corsaro
Fabio Fonti
Esordienti
Giuseppe Carmeni
Antonino Anicito
Diego Catalfamo
Allievi
Ivan Ballato
Giuseppe Uccellatore
Carmelo Finocchiaro
Nicolò Stissi
Juniores
Carmelo Laudani
Daniele Borina
Davide Schillaci
Andrea Terranova
Amatori Agonisti e Cicloturisti
Antonino Gulisano
Orazio Terranova
Alfio Corsaro
Luigi Interbartolo
Filippo Castro
Alfredo Torrisi
Gianfranco Ronsivalle
Gianfranco Urso
Massimo Corsaro