PATERNÒ: PRESO L'UOMO CHE SI ERA BARRICATO A CASA

AGGIORNAMENTOFine della paura al quartiere Gancia.L uomo che si era barricato in casa questa sera era riuscito a scappare ma è stato prontamente bloccato dal coraggioso intervento, degli uomini dalla...

17 giugno 2019 22:11
PATERNÒ: PRESO L'UOMO CHE SI ERA BARRICATO A CASA -
News
AGGIORNAMENTO

Fine della paura al quartiere Gancia.

L uomo che si era barricato in casa questa sera era riuscito a scappare ma è stato prontamente bloccato dal coraggioso intervento, degli uomini dalla Polizia municipale nei pressi della via Vittorio Emanuele.

Al termine degli accertamenti sanitari, è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio.

FLASH

Momenti di paura dal pomeriggio di oggi in via Torre, zona Gancia.
Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.
L’individuo sta tenendo con il fiato sospeso la zona, lanciando tegole e pietre dal balcone in direzione dei presenti.
Non si conoscono al momento i motivi del gesto.

Sul posto  la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.

