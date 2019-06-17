PATERNÒ: PRESO L'UOMO CHE SI ERA BARRICATO A CASA
AGGIORNAMENTOFine della paura al quartiere Gancia.L uomo che si era barricato in casa questa sera era riuscito a scappare ma è stato prontamente bloccato dal coraggioso intervento, degli uomini dalla...
AGGIORNAMENTO
Fine della paura al quartiere Gancia.
L uomo che si era barricato in casa questa sera era riuscito a scappare ma è stato prontamente bloccato dal coraggioso intervento, degli uomini dalla Polizia municipale nei pressi della via Vittorio Emanuele.
Al termine degli accertamenti sanitari, è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio.
FLASH
Momenti di paura dal pomeriggio di oggi in via Torre, zona Gancia.
Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.
L’individuo sta tenendo con il fiato sospeso la zona, lanciando tegole e pietre dal balcone in direzione dei presenti.
Non si conoscono al momento i motivi del gesto.
Sul posto la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.