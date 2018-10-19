I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza il 33enne Rosario ANICITO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.La scorsa notte, gli uomini del Nucleo Operativo, impegn...

PATERNÒ: PRESO MENTRE SACCHEGGIA LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

La scorsa notte, gli uomini del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire i reati predatori, notando che una porzione della recinzione metallica, posta a tutela del “Centro Operativo Misto” della Protezione Civile di viale Kennedy, era stata divelta, sono entrati nel sito sorprendendo il reo mentre era intento a rubare 18 profilati in alluminio facenti parte della struttura comunale.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.