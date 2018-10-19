PATERNÒ: PRESO MENTRE SACCHEGGIA LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza il 33enne Rosario ANICITO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
La scorsa notte, gli uomini del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire i reati predatori, notando che una porzione della recinzione metallica, posta a tutela del “Centro Operativo Misto” della Protezione Civile di viale Kennedy, era stata divelta, sono entrati nel sito sorprendendo il reo mentre era intento a rubare 18 profilati in alluminio facenti parte della struttura comunale.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.