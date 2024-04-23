PATERNO': PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI ED AREE INCOLTE, PUBBLICATA L’ORDINANZA 2024

Come ogni anno in questo periodo, è stata pubblicata l’ordinanza con lo scopo di prevenire gli incendi, che potrebbero verificarsi sul territorio comunale, con l’avvicinarsi della stagione estiva.L’or...

Come ogni anno in questo periodo, è stata pubblicata l’ordinanza con lo scopo di prevenire gli incendi, che potrebbero verificarsi sul territorio comunale, con l’avvicinarsi della stagione estiva.

L’ordinanza è rivolta a tutti gli enti interessati operanti nel territorio comunale ed ai privati proprietari, possessori o conduttori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari coltivati, incolti, abbandonati, prati, pascoli ed aree incolte, giardini, ecc.. a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere.

Viene ordinato di provvedere, entro il 30 aprile 2022 alla pulizia dei terreni, lavori di taglio della vegetazione incolta ed alla rimozione delle erbe secche e di eventuali rifiuti.

Nello specifico si dovrà provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

Dal 22 aprile 2022 al 20 Ottobre 2024

A tutti i proprietari di lotti di terreni all’interno del centro abitato o nelle immediate vicinanze, di ottemperare all’obbligo di tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, erbe e foglie secche o di altri materiali combustibili, che possano essere da facile esca e/o strumento di propagazione di incendi di interfaccia.

A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale di tenere gli stessi sgombri da covoni di cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché l’immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina;

A tutti i proprietari possessori o conduttori di fondi agricoli seminativi di ottemperare all’obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie privi dei viali parafuoco sopra citati.

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 20.

A tutti i proprietari delle strade insistenti sul territorio del comune di Paternò, di pulire le scarpate dalle sterpaglie per una fascia di 10 metri;

Questa Ordinanza vieta espressamente, nel periodo summenzionato, anche la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi (paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale) direttamente in loco, seppure in misura uguale o inferiore a tre metri steri per ettaro in quanto, da tale attività, possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità; il non rispetto di tale divieto si configura come illecito nei periodi indicati ed è perseguibile a norma di legge.

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;

il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;

le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;

il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;

sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10,00e per ogni trattore uno di almeno lt. 8,00;

si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;

dovranno essere applicati, in punti visibili nell'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 22 Aprile 2024 ed il 20 Ottobre 2024 dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite anche amministrativamente con l’irrogazione, al trasgressore di una sanzione pecuniaria compresa tra € 1.032,00 ad € 10.329,00 (art. 10 comma 6, legge 21.11.2000 n.353).

Detta sanzione verrà irrogata secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia e con provvedimento del Sindaco o chi ne fa le veci.

Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado e abbandono a causa della presenza fitta ed intensa di vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Comando di Polizia Municipale, autonomamente o di concerto con il Corpo Forestale o con altre forme di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluogo e se necessario, diffidare i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo godono dei terreni, così come previsto dalla normativa vigente, ad eseguire i lavori di ripulitura dell’intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi.

V I E T A ALTRESI'

Per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o

sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 22 Aprile 2024 al 20 Ottobre 2024, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi, ricadenti nel territorio comunale:

di accendere fuochi;

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;

usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; nei terreni agrari:

la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi (paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale) direttamente in loco, seppure in misura uguale o inferiore a tre metri steri per ettaro.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o a beni mobili ed immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunziati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari dei fondi verrà attuato il potere sostitutivo della Amministrazione Comunale, realizzando la pulizia dei terreni e/o campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici ai proprietari inadempienti.