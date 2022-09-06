95047

PATERNO': PREVISTI DISSERVIZI IDRICI DOMANI E DOPODOMANI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ

06 settembre 2022 08:06
News
L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto,  comunica che nelle giornate  di mercoledì  07 e  giovedì 08 settembre 2022  a causa di lavori straordinari sulla rete idrica, sarà interrotto il servizio idrico in tutto il centro storico e zone limitrofe.

Il disservizio si potrà verificare in tutto il territorio cittadino.

"Ci scusiamo per il disagio"

