PATERNO': PREVISTI DISSERVIZI IDRICI DOMANI E DOPODOMANI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ

L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, comunica che nelle giornate di mercoledì 07 e giovedì 08 settembre 2022 a causa di lavori straordinari sulla rete idrica, sarà interrotto il servizio id...

L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, comunica che nelle giornate di mercoledì 07 e giovedì 08 settembre 2022 a causa di lavori straordinari sulla rete idrica, sarà interrotto il servizio idrico in tutto il centro storico e zone limitrofe.

Il disservizio si potrà verificare in tutto il territorio cittadino.

"Ci scusiamo per il disagio"