95047

PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI DOMANI IN ALCUNE ZONE PER GUASTO AGLI IMPIANTI

L’A.M.A. S.p.a. comunica a tutti gli utenti che, a causa di un guasto elettrico agli impianti, nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2024, si verificheranno disservizi idrici in diverse zone...

A cura di Redazione Redazione
12 novembre 2024 20:21
PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI DOMANI IN ALCUNE ZONE PER GUASTO AGLI IMPIANTI -
News
Condividi

L’A.M.A. S.p.a. comunica a tutti gli utenti che, a causa di un guasto elettrico agli impianti, nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2024, si verificheranno disservizi idrici in diverse zone del territorio.

Le aree interessate sono:

  • Via Scala Vecchia e vie limitrofe
  • Contrada Palazzolo
  • Via Campania e vie limitrofe
  • Via Fiume e vie limitrofe
  • Corso Sicilia e vie limitrofe
  • Contrada San Lazzara
  • Via G. Alfano

Il personale tecnico è già al lavoro per risolvere il guasto e ripristinare il servizio il prima possibile. A.M.A. S.p.a. si scusa per i disagi arrecati e ringrazia gli utenti per la comprensione e la collaborazione.

Si invitano i cittadini a organizzarsi adeguatamente per limitare l’impatto dell’interruzione temporanea e a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali dell’azienda per ulteriori comunicazioni sul ripristino del servizio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047