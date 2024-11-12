PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI DOMANI IN ALCUNE ZONE PER GUASTO AGLI IMPIANTI

L’A.M.A. S.p.a. comunica a tutti gli utenti che, a causa di un guasto elettrico agli impianti, nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2024, si verificheranno disservizi idrici in diverse zone...

L’A.M.A. S.p.a. comunica a tutti gli utenti che, a causa di un guasto elettrico agli impianti, nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2024, si verificheranno disservizi idrici in diverse zone del territorio.

Le aree interessate sono:

Via Scala Vecchia e vie limitrofe

Contrada Palazzolo

Via Campania e vie limitrofe

Via Fiume e vie limitrofe

Corso Sicilia e vie limitrofe

Contrada San Lazzara

Via G. Alfano

Il personale tecnico è già al lavoro per risolvere il guasto e ripristinare il servizio il prima possibile. A.M.A. S.p.a. si scusa per i disagi arrecati e ringrazia gli utenti per la comprensione e la collaborazione.

Si invitano i cittadini a organizzarsi adeguatamente per limitare l’impatto dell’interruzione temporanea e a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali dell’azienda per ulteriori comunicazioni sul ripristino del servizio.