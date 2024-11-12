PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI DOMANI IN ALCUNE ZONE PER GUASTO AGLI IMPIANTI
L’A.M.A. S.p.a. comunica a tutti gli utenti che, a causa di un guasto elettrico agli impianti, nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2024, si verificheranno disservizi idrici in diverse zone...
L’A.M.A. S.p.a. comunica a tutti gli utenti che, a causa di un guasto elettrico agli impianti, nella giornata di domani, mercoledì 13 novembre 2024, si verificheranno disservizi idrici in diverse zone del territorio.
Le aree interessate sono:
- Via Scala Vecchia e vie limitrofe
- Contrada Palazzolo
- Via Campania e vie limitrofe
- Via Fiume e vie limitrofe
- Corso Sicilia e vie limitrofe
- Contrada San Lazzara
- Via G. Alfano
Il personale tecnico è già al lavoro per risolvere il guasto e ripristinare il servizio il prima possibile. A.M.A. S.p.a. si scusa per i disagi arrecati e ringrazia gli utenti per la comprensione e la collaborazione.
Si invitano i cittadini a organizzarsi adeguatamente per limitare l’impatto dell’interruzione temporanea e a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali dell’azienda per ulteriori comunicazioni sul ripristino del servizio.