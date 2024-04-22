PATERNO’: PREVISTI DISSERVIZI IDRICI OGGI E DOMANI IN ALCUNE ZONE
L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso una nota ufficiale comunica:"A seguito di lavori di manutenzione, si rende necessario interrompere temporaneamente nelle giornate di lunedì 22 e m...
L’Ama, azienda municipalizzata acquedotto, attraverso una nota ufficiale comunica:
"A seguito di lavori di manutenzione, si rende necessario interrompere temporaneamente nelle giornate di lunedì 22 e martedi 23 aprile,la distribuzione idrica nelle zone di Via Giulio Cesare e zone limitrofe.
Infine, l'Ama si scusa per gli eventuali disagi che questa interruzione temporanea potrebbe causare ai residenti e agli utenti interessati.
Si auspica che i lavori di manutenzione consentano di migliorare l'affidabilità e l'efficienza del sistema idrico, garantendo un servizio più stabile e di qualità per tutti gli utenti.