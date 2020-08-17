PATERNO' PRIMO DECESSO PER CORONAVIRUS, MORTA UNA DONNA

Si registra il primo caso di decesso per coronavirus a Paternò. Infatti è giunta la notizia che una donna, affetta dal virus, è improvvisamente deceduta. La donna, una 56 enne, era ricoverata all’ospe...

Si registra il primo caso di decesso per coronavirus a Paternò. Infatti è giunta la notizia che una donna, affetta dal virus, è improvvisamente deceduta. La donna, una 56 enne, era ricoverata all’ospedale San Marco di Catania da giorno 11 agosto, e purtroppo, nonostante varie cure, da allora non si è più ripresa. Il marito e il figlio della donna, attualmente in quarantena, sono risultati positivi al tampone anche se asintomatici. Anche il sindaco, Nino Naso, sui social ha dato la notizia esprimendo cordoglio alla famiglia e rimarcando la necessità di fare attenzione e non sottovalutare le probabilità di contagio. Alla famiglia, giunge anche il cordoglio della nostra redazione, insieme alle normali raccomandazioni di rispettare le regole e la distanza.

Messaggio del Sindaco sui social

Sono costretto a comunicare che si registra un decesso fra i nostri concittadini contagiati da Covid-19. Il dispiacere è tanto: è una notizia che da sindaco non avrei mai voluto dare. L’emergenza non è finita. Adesso più che mai dobbiamo renderci conto che mascherine e distanziamento sociale sono presidi di sicurezza imprescindibili per chiunque, soprattutto in ottemperanza alle ultime disposizioni di legge. Come Amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia che ha subito questa grave perdita.