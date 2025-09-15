PATERNO'. Primo giorno di scuola, ingorgo davanti al Primo Circolo Didattico: traffico e disagi.

PATERNO’ – Oggi, primo giorno di apertura delle scuole, non sono mancati i disagi legati alla viabilità cittadina. In particolare, diverse segnalazioni sono giunte in redazione riguardanti la situazio...

PATERNO’ – Oggi, primo giorno di apertura delle scuole, non sono mancati i disagi legati alla viabilità cittadina. In particolare, diverse segnalazioni sono giunte in redazione riguardanti la situazione di via Emanuele Bellia, all’altezza del Primo Circolo Didattico, dove questa mattina si è registrato un forte ingorgo di traffico.

A raccontarlo è un genitore: “Ogni mattina, in quella zona, si crea un caos enorme a causa dell’assenza di presidio da parte della Polizia Municipale. Io sono costretto a lasciare mio figlio davanti alla scuola già alle 7:30 per poter arrivare puntuale al lavoro. Questa difficoltà non riguarda solo me, ma anche molti altri genitori e residenti del quartiere”.

Il problema, sottolineano i segnalanti, non è nuovo e si ripete soprattutto nei periodi di ingresso e uscita degli studenti.

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale e al comando di Polizia Locale di valutare un servizio di viabilità dedicato nelle fasce orarie più critiche, per garantire maggiore sicurezza ai bambini e fluidità al traffico.

Una situazione che, con l’avvio dell’anno scolastico, rischia di ripresentarsi quotidianamente e che – secondo i residenti – necessita di un intervento urgente per evitare disagi e pericoli.