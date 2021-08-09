PATERNÒ: PRINCIPIO DI INCENDIO AD AUTOVETTURA AL CORSO ITALIA INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO
Un principio di incendio si è verificato questa sera, 09 Agosto 2021 per cause ancora in corso di accertamento, ad una autovettura al Corso Italia.
Una Opel Corsa ha iniziato a fumare copiosamente dal vano motore, per fortuna l’autista è riuscito ad accorgesi in tempo.
La situazione è stata poi messa completamente sotto controllo dall’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.
Per fortuna non si registrano problemi per le persone.
Il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente.
Sul posto sono intervenuti pure i Carabinieri.