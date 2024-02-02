PATERNO'. PRINCIPIO DI INCENDIO ALL'ISTITUTO MARCONI, A SCOPO PRECAUZIONALE E' STATA EVACUATA LA SCUOLA

Intorno alle 11.00 di oggi, 02 Febbraio 2024 un principio di incendio si è verificato "Marconi", che ospita diverse aule dell'Istituto Alberghiero "Rocco Chinnici", succursale della Nicolosi. Secondo...

Intorno alle 11.00 di oggi, 02 Febbraio 2024 un principio di incendio si è verificato "Marconi", che ospita diverse aule dell'Istituto Alberghiero "Rocco Chinnici", succursale della Nicolosi.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono originate all'interno dei bagni della struttura per cause ancora da determinare, innescando immediatamente il sistema di allarme e le procedure di emergenza interne.

Il personale formato al servizio anticendio della scuola è intervenuto prontamente nella fase iniziale, mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono stati rapidamente allertati e si sono recati sul posto. A scopo precauzionale, sia gli studenti che il personale scolastico sono stati evacuati in conformità con il piano di emergenza dell'istituto.

Una volta conclusa la fase di emergenza e garantita la sicurezza della struttura, gli studenti e il personale sono stati autorizzati a rientrare all'interno dell'edificio per riprendere regolarmente le attività scolastiche.

Al momento, le indagini sulle cause dell'incendio sono in corso, con le autorità competenti che lavorano per determinare l'origine precisa delle fiamme e prevenire eventuali ripetizioni di incidenti simili in futuro.