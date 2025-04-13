PATERNÒ, PRINCIPIO D’INCENDIO IN UN PANIFICIO: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le ore 12, a Paternò, dove i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per mettere in sicurezza un panificio situato lun...
Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le ore 12, a Paternò, dove i Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per mettere in sicurezza un panificio situato lungo via Circonvallazione, a pochi passi dalla centralissima via G.B. Nicolosi.
L’allarme è scattato a causa di un principio d’incendio sviluppatosi nel cortile interno dell’attività commerciale.
Le cause non sono ancora note.
Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente domate, evitando che l’incendio si propagasse all’interno del panificio o causasse danni più gravi.
Fortunatamente, non si registrano né feriti né casi di intossicazione, ma solo un grande spavento per il personale e i clienti presenti al momento dell'accaduto.
Non si segnalano danni strutturali all’edificio. L’area è stata messa in sicurezza e al momento non sussistono pericoli.