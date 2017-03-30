PATERNO’ PROBABILI ELEZIONI GIORNO 11 GIUGNO

Sembra decisa la data delle elezioni amministrative 2017. Ieri il Viminale ha stabilito la data per giorno 11 giugno con eventuali ballottaggi il 26 giugno. La data è molto probabile, ma non ancora de...

Sembra decisa la data delle elezioni amministrative 2017. Ieri il Viminale ha stabilito la data per giorno 11 giugno con eventuali ballottaggi il 26 giugno. La data è molto probabile, ma non ancora definitiva per la Regione Sicilia, che in questo caso, ha indipendenza di scelta. Ma negli ultimi anni, quasi mai la Regione ha cambiato data rispetto al resto d’Italia. Il primo passo, sarà ora la convocazione dei comizi da parte del presidente della Regione, che dovrà avvenire entro il 10 aprile prossimo. Sale intanto la fibrillazione elettorale a Paternò. I candidati sindaci, al momento in cinque, potrebbero diminuire. Anche se ancora tutto Certo che se le elezioni sono giorno 11 giugno, dal 12 maggio fino al 17 si devono presentare le liste, i sindaci ed i relativi programmi. Ma questo è solo la fase conclusiva dell’iter elettorale, che vede i candidati sindaci lavorare, in queste ore, sia per approntare i programmi, sia per le liste. Già molti candidati sono in giro a cercare voti. Si allunga dunque la campagna elettorale, che in un primo momento sembrava dovesse finire a maggio. Ma la mancanza della convocazione dei comizi, e il vertice del G7 a Taormina proprio in quel periodo, hanno scongiurato la possibilità di elezioni a maggio. Ora si attende solo l’ufficialità della Regione, per la definitiva conferma della data.