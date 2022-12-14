PATERNO’: PROBLEMI NELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DI UN GUASTO
A cura di Redazione
14 dicembre 2022 12:26
In corso disservizi idrici a Paternò: l’ AMA rende note le motivazioni e le zone interessate.
L’AMA comunica che in data odierna 14/12/2022, a causa di un improvviso guasto nella condotta idrica, si verificheranno disservizi nella distribuzione idrica, in tutto il centro storico, via G.B. Nicolosi, Largo Assisi, Via E. Bellia, Via Virgillito Provvidenza Bonaccorsi e zone limitrofe.
Il disservizio sarà ripristinato nella stessa giornata.
Ci scusiamo per il disagio conclude la nota.