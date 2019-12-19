PATERNO': PROBLEMI NELLA DISTRIBUZIONE IDRICA PER MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA GIORNATA DI OGGI E DOMANI

L' Azienda Municipalizzata Acquedotto comunica che a seguito della improvvisa mancanza di energia elettrica dovuta a guasti ENEL i pozzi DI NATALE, SAN VITO E CURRONE risultano inattivi dalle ore 02.0...

L' Azienda Municipalizzata Acquedotto comunica che a seguito della improvvisa mancanza di energia elettrica dovuta a guasti ENEL i pozzi DI NATALE, SAN VITO E CURRONE risultano inattivi dalle ore 02.00 del 19/12/2019.

Non appena sarà ripristinata l’energia elettrica negli impianti di cui sopra si provvederà urgentemente a ripristinare il regolare regime idraulico di distribuzione.

Per quanto sopra in data odierna, 19/12/2019, e nella giornata di domani si avranno problemi nella distribuzione idrica nelle zone Ardizzone, Mazzini, centro storico e zone limitrofe.