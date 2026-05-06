Paternò, processo Naso-Comis: udienza durata pochi minuti, rinvio a settembre 2026

Si è conclusa in pochi minuti l’udienza del processo legato all’operazione “Athena”, in corso davanti alla Prima Sezione del Tribunale di Catania. Il collegio ha disposto il rinvio al prossimo mese di settembre 2026.

Tra gli imputati figurano l’ex sindaco di Paternò, Nino Naso, e l’ex assessore Turi Comis, chiamati a rispondere dell’accusa di voto di scambio politico-mafioso.

Il procedimento trae origine dall’inchiesta avviata nell’aprile 2024 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, nell’ambito dell’operazione antimafia “Athena”.

L’udienza odierna si è configurata come interlocutoria. In aula è stata avanzata la richiesta di costituzione di parte civile per conto del Comune di Paternò, alla quale si sono opposti sia i rispettivi avvocati degli imputati sia il pubblico ministero, evidenziando come l’ente non sia parte offesa e come il processo sia già iniziato da tempo.

Il processo riprenderà dunque a fine settembre, quando si entrerà nel vivo delle questioni ancora aperte.