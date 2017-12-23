95047

PATERNO': Programma "Arte Natale 2017"

23 dicembre 2017 17:58
PROGRAMMA COMPLETO "ARTE NATALE 2017"

Dal 22 al 24 dicembre ore 17.00/19,30 - “I MERCATINI DI NATALE” - PIAZZA VITTORIO VENETO 

23 dicembre ORE 19.00 - Spettacolo di danza “NATALE IN DANZA” , presso piccolo teatro a cura dell'associazione Dazamble

26/dicembre 1/6/7gennaio PRESEPE VIVENTE GANCIA – Parr. Santa Maria dell’Alto

27 Dicembre ORE 19.30 -  “NOTTE DI NOTE”, presso San Francesco alla collina a cura dell'associazione culturale HJO

28 dicembre ORE 18.30 -  Spettacolo di danza “DANZA DI NATALE” presso piccolo teatro a cura dell'associazione New Victory

30 dicembre ORE 17.00 - “TOMBOLA DI BENEFICENZA” presso centro anziani “Un nonno per amico”, a cura di Ass. “Crisalide Blu”- Comitato Spontaneo “Sorridiamo al Natale”, Ass. Alzheimer Paternò - Ass. Vicky Aureliano onlus

5 e 6 gennaio - “MOSTRA DI ARTIGIANATO ED ANTIQUARIATO” presso Palazzo Alessi 

6 gennaio 2018 ore 12,30  - “PRANZO SOLIDALE DELL’EPIFANIA ”- presso la Bisaccia del Pellegrino a cura di Ass. “Crisalide Blu”- Comitato Spontaneo “Sorridiamo al Natale” Ass. Alzheimer Paternò - Ass. Vicky Aureliano onlus

6 gennaio 2018 ore 16,30  “TOMBOLA PER BAMBINI” presso centro aggregazioni Minori - viale Kennedy

6 gennaio 2018 ore 20,30 “XXVIII CONCERTO DELL’EPIFANIA” Chiesa di Santa Barbara a cura di M° S. Coniglio - Coro Sturm und Drang - A. Curiale (soprano)

