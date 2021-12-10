PATERNO': PROGRAMMA S. LUCIA 2021. RELIQUIA DELLE SCARPETTE DI SANTA LUCIA PROVENIENTE DA SIRACUSA

Inizia oggi il Triduo di preparazione della Festa di Santa Lucia che si svolge presso la Parrocchia S. Maria dell'Alto - Matrice di PaternòVenerdì 10 dicembreAccoglienza dell’Insigne Reliquia delle sc...

Inizia oggi il Triduo di preparazione della Festa di Santa Lucia che si svolge presso la Parrocchia S. Maria dell'Alto - Matrice di Paternò

Venerdì 10 dicembre

Accoglienza dell’Insigne Reliquia delle scarpette di Santa Lucia proveniente da Siracusa

Ore 17,00 Sul sagrato della Chiesa, accoglienza della Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa e consegna della Reliquia della Martire Siracusana.

Ore 17,15 In Chiesa, momento di preghiera e incontro sul tema “L’attualità della testimonianza di Lucia”, tenuto dall’Avv. Giuseppe Piccione, presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia.

Ore 18,15 Coroncina di lode a S. Lucia V. M..

Ore 18,30 Solenne Celebrazione eucaristica.

A conclusione, benedizione con la Reliquia.

Sabato 11 dicembre

Ore 17,45 S. Rosario e coroncina di lode a S. Lucia V. M..

Ore 18,30 Solenne Celebrazione eucaristica.

A conclusione, benedizione con la Reliquia.

Domenica 12 dicembre

Vigilia della solennità

Ore 10,30 Celebrazione eucaristica con la partecipazione dei ragazzi che frequentano il cammino catechistico in parrocchia.

Ore 17,45 S. Rosario e coroncina di lode a S. Lucia V. M..

Ore 18,30 Solenne Celebrazione eucaristica.

A conclusione, benedizione con la Reliquia.

Lunedì 13 dicembre

Giorno della solennità

Ore 8,00 Lo sparo di bombe dal Castello Normanno e lo scampanio di campane a festa annunceranno alla cittadinanza il giorno della solennità di S. Lucia V. M..

Ore 8,45 Coroncina di lode a S. Lucia V. M..

Ore 9,00 Celebrazione eucaristica.

Ore 10,30 Solenne Celebrazione eucaristica.

A conclusione, recita dell’atto di affidamento a S. Lucia.

Ore 17,45 S. Rosario e coroncina di lode a S. Lucia V. M..

Ore 18,30 Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev. Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo emerito di Siracusa.

La Celebrazione sarà animata da tutti i gruppi e aggregazioni della Parrocchia.

A conclusione, recita dell’atto di affidamento alla Martire Siracusana e benedizione con la Reliquia.

Martedì 14 dicembre

Giornata del ringraziamento

Ore 17,00 Presso il Duomo di Siracusa, Celebrazione eucaristica di ringraziamento per la visita dell’Insigne Reliquia della Vergine e Martire Siracusana a Paternò.