PATERNO’: PROLUNGATA CHIUSURA VILLA MONCADA

Ennesimo rinvio dell'apertura della villa Moncada.A causa che la ditta che opera le analisi di VTA delle alberature nei luoghi di Villa Moncada e la ditta che opera lo sgombro di quanto ha subito dann...

Ennesimo rinvio dell'apertura della villa Moncada.

A causa che la ditta che opera le analisi di VTA delle alberature nei luoghi di Villa Moncada e la ditta che opera lo sgombro di quanto ha subito danni durante gli eventi meteorici dello scorso 6 si è reso necessario prolungare l’ordinanza sindacale n.03/2020 fino alle ore 6.59 del 03/03/2020.