PATERNO' : PROPOSTA DI MATRIMONIO IERI SERA AL CASTELLO NORMANNO

Due cuori… e un panorama da favola.

A regalarli, anche ai passanti, una speciale proposta di matrimonio andata in scena ieri sera nella collina storica di Paternò, ai piedi del Castello Normanno. Protagonista una coppia di fidanzati del posto.

Ad organizzare la sorpresa, grazie alla collaborazione di Alessia Tomasello e Grazia Orfanò è stato Ezio Mannino, 33 anni, promesso sposo della 26enne Melissa Ciccia.

Il giovane ha radunato sotto il Castello Normanno amici e parenti più stretti i), oltre ovviamente alla fidanzatae davanti a tutti ha messo in atto il suo piano.

La proposta non poteva che concludersi con Ezio inginocchiato, su un tappeto rosso, davanti alla ‘sua’ Melissa mostrandole l’anello.

Non possiamo che unirci alla valanga di fan, amici e parenti e mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa meravigliosa coppia.

