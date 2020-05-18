PATERNO': PROROGA CHIUSURA UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO FINO AL 24 MAGGIO

Il sindaco ha firmato l'ordinanza (n. 53 del 17/05/2020) di proroga degli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 28 del 16.03.2020, avente ad oggetto la chiusura al pubblico degli uffici comunali e l’ind...

Il sindaco ha firmato l'ordinanza (n. 53 del 17/05/2020) di proroga degli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 28 del 16.03.2020, avente ad oggetto la chiusura al pubblico degli uffici comunali e l’individuazione delle attività indifferibili da svolgere eccezionalmente in presenza, fino a tutto il 24.05.2020, fatte salve ulteriori proroghe disposte dalle autorità governative

Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici da considerarsi essenziali, si comunicano i seguenti recapiti:

1. Protocollo: ricezione esclusivamente per posta certificata da lunedì al venerdì. Solo in casi eccezionali l’ufficio rimane aperto il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

2. Stato Civile (nascita e morte): – Reperibili al numero tel.331-3054651 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 da lunedì al venerdì;

3. Carte Identità: solo per espatrio e smarrimento debitamente documentati - Reperibili al numero tel. 333-4322396 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 da lunedì al venerdì;

4. Ecologia:-Reperibili al numero tel. 3451597187 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì;

5. Ambiente: -Reperibili al numero tel.dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì 3483164327;

6. Servizi Cimiteriali:- Reperibili al numero tel. 377-5011222 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì;

7. Protezione Civile: - Reperibili al numero tel. 339-6960175;

8. Attività Produttive:- Reperibili al numero tel. 339-6960175 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì;

9. Polizia Municipale: Reperibili al numero tel. 095-7970322;

10. Servizi Sociali: Reperibili al numero tel. 095-7970373 o 095-7970423 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì;

11. Manutenzione: Idraulici - Reperibili al numero tel. 345-4575642 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì al venerdì;

12. Manutenzione: Operai strade e immobili comunali - Reperibili al Tel. 095-7970322 da lunedì al venerdì;

13. Ufficio economo comunale: pagamenti e riscossione depositi cauzionali - Reperibile al numero tel. 335-7728912 da lunedì al venerdì.