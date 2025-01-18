PATERNO'. PROSEGUONO I GUASTI E I DISAGI PER I RESIDENTI: BLACKOUT PERSISTE DA QUASI 20 ORE

I problemi legati all’interruzione di energia elettrica, iniziati nel pomeriggio del 17 gennaio 2025 intorno alle ore 15, continuano a causare disagi significativi ai residenti in diverse aree della c...

I problemi legati all’interruzione di energia elettrica, iniziati nel pomeriggio del 17 gennaio 2025 intorno alle ore 15, continuano a causare disagi significativi ai residenti in diverse aree della città.

Le segnalazioni provengono da zone come Via Emanuele Bellia, Piazza Nassirya e l’area di Via dei Mulini. Oltre alla mancanza di elettricità, l’interruzione ha avuto ripercussioni sulla fornitura di acqua, aggravando ulteriormente la situazione. L’azienda comunica che, tra le conseguenze del maltempo di ieri, si registra l’instabilità delle linee elettriche, la quale ha causato guasti agli impianti idrici durante le ore notturne.

Pertanto, si prevedono disservizi idrici nelle seguenti aree:

Zona Mazzini, Corso Italia e zone limitrofe

Via Emanuele Bellia e zone limitrofe

Via Scala Vecchia e zone limitrofe

I tecnici di Enel Distribuzione sono intervenuti tempestivamente e stanno lavorando senza sosta per ripristinare il servizio. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale e-distribuzione.it, sono stati rilevati circa 20 guasti che coinvolgono attualmente oltre 300 utenze.

L’azienda assicura che si sta facendo il possibile per risolvere il problema nel minor tempo possibile, cercando di limitare i disagi per i cittadini. Tuttavia, la lunga durata del blackout sta suscitando preoccupazione, in particolare tra le famiglie con bambini piccoli, che attendono con ansia ulteriori aggiornamenti.

Le operazioni di ripristino sono in corso, con la speranza che il servizio venga riattivato nelle prossime ore.