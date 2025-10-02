Paternò, protesta dei genitori della “Guglielmo Marconi” per i doppi turni: attesa al Comune, ma nessuna risposta

PATERNÒ – Mattinata di tensione oggi al Comune di Paternò, dove un gruppo di genitori degli alunni della scuola “Guglielmo Marconi” (complessi Pitrè e Falconieri) si è radunato per chiedere chiariment...

PATERNÒ – Mattinata di tensione oggi al Comune di Paternò, dove un gruppo di genitori degli alunni della scuola “Guglielmo Marconi” (complessi Pitrè e Falconieri) si è radunato per chiedere chiarimenti sul problema dei doppi turni scolastici.

I genitori, esasperati dalla situazione che da giorni crea forti disagi alle famiglie, si sono presentati a Palazzo Alessi in cerca di un confronto diretto con l’amministrazione comunale. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, nessun rappresentante dell’amministrazione ha incontrato i manifestanti.

La protesta ha portato all’intervento della Polizia Municipale: i genitori, entrati all’interno del palazzo comunale, sono stati invitati a uscire poiché stavano interrompendo la regolare attività degli uffici.

Adesso i manifestanti restano all’esterno della sede municipale, in attesa che qualcuno dell’amministrazione si presenti per dare risposte concrete sul futuro della didattica e sulla gestione dei turni scolastici.

La vicenda continua a generare malumore e preoccupazione, in particolare tra le famiglie dei complessi Pitrè e Falconieri, che chiedono soluzioni rapide ed efficaci per garantire il diritto allo studio dei loro figli.