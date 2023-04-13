PATERNO’: PUBBLICATA ORDINANZA PER IL RITORNO DELLE STRISCE BLU.
Con ordinanza numero 57 del 6 aprile 2023, il Comune di Paternò rimette mano alle strisce blue, regolamentando i parcheggi e prevedendo le nuove tariffe in corso.
Il tutto, dovrebbe iniziare a breve con le zone interessate già individuate e descritte minuziosamente nell’ordinanza.
Per la sosta previste le fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per i SOLI GIORNI FERIALI. Non si dovrebbe pagare, invece, nei giorni festivi.
Previste le seguenti tariffe; 30 minuti si pagherà 0,40 centesimi, 1 ORA si pagherà 0,70 centesimi, per mezza giornata che sia di mattina o pomeriggio, la tariffa prevista è di 2,50 euro. Possibilità anche di avere un abbonamento di due diverse tipologie, mensile per l’intera giornata, con un costo di 50 euro, oppure annuale intera giornata con un costo pari a 400 euro.
Questa situazione, potrebbe regolamentare la sosta, impedendo quella selvaggia, e portare denaro alle casse del Comune che potrebbe reinvestire tali somme in servizi per i cittadini.
Nel dettaglio gli stalli dovrebbero essere 1078 cosi divisi:
- Largo Assisi: n.16
- Via Santa Lucia: n.19
- Via Carrara : n.11
- P.le Dei Diritti Umani (spazio antistante Ospedale civico): n. 57
- Via E. Bellia; n. 142
- P.za Caduti di Nassirya: n. 60
- Via G.B. Nicolosi: n. 95
- P.za San Francesco di Paola; n.41
- Via San Francesco di Paola : n. 11
P.za Umberto: n. 5
P.za Santa Barbara: n.11
- Via Monastero: n.10
- P. za Indipendenza: n.15
- Via Roma: n.34
- P.za Vitt. Veneto: n.41
- Via Vitt. Emanuele, tratto compreso tra P.za Indipendenza e via Stazione: n.159
- Via Stazione: n. 16
- Via Strano, tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via Circumvallazione: n.15
- Via Circumvallazione, tratto compreso tra vico Cracchiolo e P.za Purgatorio: n. 27
- Via Circumvallazione, tratto compreso tra via Strano e via Fallica: n.38
- Via Circumvallazione, tratto compreso tra via Vasta e via Virgillito: n.22
- Via Circumvallazione, tratto compreso tra il civico n.525 di via Circumvallazione e via Via Vitt.
Emanuele: n.8
- Via Vasta, tratto compreso tra via Baratta e via Circumvallazione/ via V. Bellini: n.17
- Via Canonico Renna, tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via Baratta: n. 33
- Via Baratta, tratto compreso tra via Circumvallazione e via Vasta : n. 29
- Via Bellini, tratto compreso tra via Fallica e via L.Rizzo: n. 43
- C.so Sicilia, tratto compreso tra via Vitt. Emanuele e via Linosa: n.21
- P.za R. Livatino: n. 27
- Spazio antistante la Piscina Comunale: n. 55;
Tariffe giornaliere
€ 0,40 tariffa minima per i primi trenta minuti di parcheggio/sosta
€ 0,70 per ogni ora di parcheggio/sosta
€ 2,50 per mezza giornata di sosta dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
ABBONAMENTI
Abbonamento mensile intera giornata € 50,00:
Abbonamento annuale intera giornata € 400,00