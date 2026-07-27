Paternò, pubblicato il bando per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche: domande entro il 24 agosto

L'avviso del Comune è rivolto agli operatori commerciali interessati all'assegnazione dei posteggi di Tipologia A. Ecco come partecipare.

Il Comune di Paternò ha pubblicato il nuovo bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi di Tipologia A su aree pubbliche, destinato agli operatori commerciali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. L'avviso è stato emanato dal V Settore dell'Ente con Determinazione n. 161 del 21 luglio 2026 e disciplina le modalità di presentazione delle domande per ottenere la concessione dei posteggi comunali.

L'iniziativa rientra nell'applicazione del Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche, adottato dal Consiglio Comunale nel luglio 2024, e rappresenta un'opportunità per gli operatori del settore che intendono svolgere attività commerciali nei posteggi disponibili sul territorio comunale.

Per partecipare sarà necessario compilare l'apposita domanda utilizzando i moduli allegati al bando oppure quelli disponibili presso gli uffici del SUAP del Comune di Paternò. Alla richiesta dovrà essere allegata anche la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Le istanze dovranno essere trasmesse al V Settore – Ufficio SUAP esclusivamente entro e non oltre il 24 agosto 2026, termine oltre il quale non saranno più accettate domande.

Gli operatori interessati sono invitati a consultare attentamente il bando e la documentazione allegata per verificare i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione. L'avviso rientra tra gli atti pubblicati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle procedure dedicate alle attività produttive e al commercio su aree pubbliche.