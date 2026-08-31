Paternò, pulizia cenere martedì 1 settembre: all’interno l’elenco delle vie interessate, attenzione ai segnali

Proseguono a Paternò gli interventi per la rimozione della cenere vulcanica dalle strade. La Polizia Locale ha diffuso un nuovo avviso rivolto ai residenti di numerose vie della città interessate dalle prossime operazioni di pulizia.

I lavori sono programmati nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, con inizio dalle ore 1:00 del 1° settembre 2026 e prosecuzione fino alla conclusione degli interventi.

Le vie interessate

La pulizia della sede stradale dalla cenere vulcanica riguarderà:

Via Napoli

Via Vigevano

Via Lodi

Via Delle Fiabe

Largo Fiuggi

Corso Marco Polo , nel tratto compreso tra via Biella e via Giaconia

Via Giaconia

Via Asti

Via A. Musco , da via Napoli a Corso Marco Polo

Via Taranto , da via Napoli a Corso Marco Polo

Via Venezia , da via Napoli a Corso Marco Polo

Via Abano

Via Caserta

Via Bassano

Via L. Sciascia

Piazzale del Ficus

La Polizia Locale chiede la massima collaborazione dei residenti, invitandoli innanzitutto a non lasciare le automobili in sosta nelle strade interessate dalla pulizia, come previsto dall'ordinanza n. 148 del 25 agosto 2026.

Durante le operazioni, a causa della possibile risalita di polvere, viene inoltre raccomandato di tenere chiuse porte e finestre che si affacciano sulle vie interessate e di non lasciare all'esterno panni e indumenti stesi.

L'invito è anche a fare passaparola tra i residenti delle zone coinvolte, in modo da consentire agli operatori di eseguire la pulizia delle strade nel migliore dei modi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Polizia Locale di Paternò al numero 095 7970322.