PATERNO’. PULIZIA PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA, DIVIETI IGNORATI: 29 MULTE PER DIVIETO DI SOSTA, 11 VEICOLI RIMOSSI E 5 SOTTO SEQUESTRO PER ASSICURAZIONE MANCANTE

Brutta sorpresa ieri mattina per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato in piazza Caduti di Nassiriya: al loro risveglio, la macchina non c’era più oppure sanzionati con la mult...

Brutta sorpresa ieri mattina per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato in piazza Caduti di Nassiriya: al loro risveglio, la macchina non c’era più oppure sanzionati con la multa. La causa? Lo spazzamento e scerbamento marciapiede stradale.

Ieri era infatti il turno dello spazzamento strade e, chi non si è ricordato di questa ultima novità, pagherà la sua disattenzione a caro prezzo

La polizia municipale è intervenuta per sanzionare coloro che non hanno rispettato i divieti, creando ostacoli al lavoro degli operatori della Dusty, l'azienda addetta alle pulizie.

In totale, sono stati elevati 29 verbali per divieto di sosta. Undici veicoli sono stati rimossi grazie all'intervento di un carro attrezzi, mentre ben cinque veicoli sono stati posti sotto sequestro amministrativo in quanto privi di copertura assicurativa.

Il Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale ha comunicato che nel mese di gennaio verrà avviata un'operazione di posizionamento della segnaletica verticale nelle vie principali, al fine di informare i cittadini sulle date e gli orari della pulizia delle strade.