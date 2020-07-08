PATERNO’. PULIZIA STRADE, DIVIETI IGNORATI: VENTI MULTE E QUATTRO RIMOZIONI

Ennesimi divieti non rispettati da parte di qualche automobilista.Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade su tutta la Piazza C. Alberto, nei tratti di via Circumvallazione, da Piazza C. Alb...

Oggi era infatti il turno dello spazzamento strade su tutta la Piazza C. Alberto, nei tratti di via Circumvallazione, da Piazza C. Alberto a via G.B. Nicolosi e da via G.B. Nicolosi a via G. Verga, nel tratto di via G. Verga, da via Circumvallazione all’intersezione con la via Mediterraneo e, chi non si è ricordato di questa ultima novità, pagherà la sua disattenzione a caro prezzo

Sono stati 4 le auto rimosse e 20 le multe elevate dagli uomini della Polizia Locale , per alcuni cittadini che la sera precedente avevano parcheggiato nel tratto interessato , nonostante i segnali di divieto, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty, e pagando la loro disattenzione a caro prezzo.

Una pattuglia dei vigili è intervenuta a sanzionare quanti non hanno rispettato i divieti, intralciando in questo modo il servizio degli addetti della Dusty.

Stiamo intensificando lo spazzamento delle strade , dichiara l’assessore al ramo Luigi Gulisano, con il divieto di sosta ambo i lati, con ottimi risultati per la pulizia. Faccio un appello ai cittadini di aiutarci nell’osservare le ordinanze di divieto per facilitare le operazioni di pulizia e scerbamento, attenzioneremo tutte le zone.