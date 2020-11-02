Paternò: punto d’oro in casa del San Luca

Non può che essere felice il ritorno del Paternò in terra sicula, dopo il pareggio per 1-1 in casa del San Luca, squadra calabrese che tra le mura amiche è imbattuta da ben tre anni. Oltre al risultat...

Non può che essere felice il ritorno del Paternò in terra sicula, dopo il pareggio per 1-1 in casa del San Luca, squadra calabrese che tra le mura amiche è imbattuta da ben tre anni. Oltre al risultato, la buona notizia è che il Paternò sembra ritrovato, non tanto a livello di gioco, ancora non brillantissimo, quanto per l’atteggiamento mai arrendevole, neanche dopo essere passati in svantaggio. Protagonista del match il difensore Gianluca Raia, prima in negativo, commettendo il fallo da rigore per il vantaggio del San Luca, poi per il goal di testa valso il pareggio ai rossazzurri.

CRONACA

Mister Catalano insiste con il 3-5-2, usato anche in settimana nel fortunato recupero contro il Dattilo, ma cambia qualche interprete, inserendo Guarnera, Di Stefano e il ristabilito La Piana al posto di Coniglione, Maiorano e Benedetti.

Il primo tempo è tutto all’insegna dell’intensità e dell’agonismo, caratterizzato da pochi gesti tecnici ma tanta, tanta lotta. La prima occasione capita sui piedi di Pelle, ma l’attaccante di casa strozza il tiro e calcio sul fondo. Qualche minuto più tardi ci prova Leveque, ma anche lui non trova la porta. Al 22° ghiotta occasione per il San Luca: Bargas si inventa una conclusione al volo col mancino, ma Cavalli è superlativo, e con un colpo di reni devia in corner. Il Paternò è ben organizzato e cerca di affacciarsi nell’area avversaria su palla inattiva, ma la difesa giallonera fa buona guardia. I padroni di casa si rendono pericolosi con una punizione calciata dalla trequarti che schizza pericolosamente dalle parti di Cavalli, il quale è ancora reattivo. Sul finire di tempo ancora Cavalli mette in corner il tiro cross da sinistra di Murdaca.

Al 50° Bruzzaniti si libera con un tunnel di Raia, che con troppa foga prova a recuperare, stendendolo in area; Castellone assegna il penalty che il capitano giallonero Carbone trasforma spiazzando Cavalli. Vista la solidità casalinga del San Luca, i tre punti sembrerebbero indirizzati già sul binario giallonero, ma il Paternò, con una reazione rabbiosa, trova al 56° il goal del pareggio con Gianluca Raia, che schiaccia di testa su corner di Cozza, rifacendosi dell’errore commesso qualche minuto prima nella propria area. Il San Luca prova a spingere alla ricerca del goal del nuovo vantaggio, ma la difesa del Paternò è attentissima e fa buona guardia. L’ultima occasione è per Marchionne, che all’89° prova il goal della domenica, ma la sua rovesciata finisce di poco fuori.

L’ottimo pareggio esterno vale il settimo punto del campionato del Paternò, in netta ripresa rispetto alle prime tentennanti uscite. Neanche il tempo di tornare in patria che già giovedì i rossazzurri saranno impegnati nell’ostico recupero sul campo del Licata.

Nel girone del Paternò, perde la capolista Cittanovese sul campo del Biancavilla e viene agganciata dall’Acireale (vincente in casa del Marina di Ragusa) e dall’FC Messina (0-1 al Rende). Il Santa Maria Cilento si impone due a zero sul Roccella, in goal ancora Maggio (castigatore del Paternò e capocannoniere a 7 reti). Successo largo del Licata sul Dattilo con protagonista Antonio Cannavò, autore di una tripletta. Successo interno del Città di S.Agata sul Rotonda Calcio. Rinviate causa Covid ACR Messina-Gelbison e Troina-Castrovillari.

GIANLUCA RUFFINO