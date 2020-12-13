PATERNO': QUATTRO MEZZI A FUOCO NELLA NOTTE IN VIALE DEI PLATANI, NON SI ESCLUDE IL DOLO

Notte di fuoco e di paura, in viale dei Platani, per un incendio che ha coinvolto ben due auto e due furgoniLa notte scorsa la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Pro...

La notte scorsa la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, intorno alle ore 3,55, per un incendio di più autovetture, a Paternò in Viale dei Platani, 9

Le vetture si trovavano all'interno di un condominio.

Giunta sul posto la squadra ha provveduto a spegnere due autovetture, una Fiat 500 ed una Ford Focus ed al tempo stesso è intervenuta su altre due che erano state coinvolte dalle fiamme.

Queste ultime, due Fiat Fiorino, risultavano abbandonate e senza targa, all'interno in uno dei quali c’era del materiale ferroso e anche due bombole. I pompieri, hanno spento le fiamme, ma nonostante tutto i danni sono stati rilevanti.

Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze ulteriori.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto e soprattutto per capire se l’incendio sia stato doloso, come si presume, oppure no.