PATERNO’: QUESTA MATTINA I FUNERALI DI FEDERICO

Si celebreranno questa mattina, alle ore 10.30 nella Chiesa Sacro Cuore, i funerali di Federico Marchitto Del Popolo, la giovane vittima dell’incidente stradale verificatosi lunedì sera sulla SS121 nei pressi del centro commerciale.

Non ci sono parole per descrivere quello che sta succedendo nei social.

Tanti, tantissimi i messaggi di vicinanza, di coraggio e forza per i familiari e tanti i pensieri, le parole cariche di dolore ma anche di affetto per ricordare Federico, ragazzo umile con un sorriso che conquistava il cuore e che ora ha lasciato veramente un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo conoscevano.

Sui social gli amici piangono la prematura scomparsa di Federico.

Come Andrea che su Facebook scrive: “Tu... Che con la tua umiltà e sincerità hai conquistato un posto nel cuore di tanta gente.. l'hai conquistato anche nel mio.

Non ti dimenticherò mai

Arrivederci stella ti voglio bene“.

O Stefano che affida a un post un ricordo molto personale: “senza parole... non mi resta che salutarti Fratello.

ovunque passavi mi portavi sempre un sorriso..

Ciao Federico.. ti voglio tanto bene..”.

L’editore, Il direttore e la Redazione si associano al dolore della famiglia