Paternò, questa notte divieto di sosta e rimozione forzata in via Baratta per pulizia straordinaria

PATERNO’ – Con ordinanza n. 163 del 19 settembre 2025, il Comune di Paternò ha disposto la sospensione della sosta veicolare con rimozione forzata in via Baratta, nel tratto compreso tra via Circumvallazione e via C. Renna.

Il provvedimento sarà in vigore a partire dalle ore 1.00 di martedì 23 settembre 2025 e durerà fino al completamento degli interventi di spazzamento e pulizia straordinaria affidati alla ditta Dusty Srl.

La decisione si è resa necessaria per garantire il corretto svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, evitando intralci e tutelando la pubblica incolumità, oltre che la regolare circolazione stradale.

Sono esclusi dal divieto i veicoli in servizio di ordine pubblico e soccorso, nonché quelli adibiti a pubblici servizi (Enel, Telecom, ecc.), compatibilmente con le esigenze operative e le condizioni di sicurezza legate ai lavori.

Il Comune invita dunque i cittadini a rispettare le disposizioni, ricordando che le auto lasciate in sosta nelle aree interessate saranno soggette a rimozione forzata.