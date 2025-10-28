PATERNÒ – Questa notte e venerdì notte disinfestazione in città: finestre chiuse e animali in sicurezza
L’Amministrazione comunale di Paternò informa la cittadinanza che, nell’ambito del programma di igiene ambientale previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato disposto un nuovo intervento di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.
L’operazione si svolgerà in due giornate distinte:
- dalle ore 22:00 del 28 ottobre alle ore 6:00 del 29 ottobre 2025
- dalle ore 22:00 del 31 ottobre alle ore 6:00 del 1° novembre 2025
Durante queste fasce orarie, saranno interessate le principali aree urbane e gli spazi pubblici di competenza comunale.
Raccomandazioni per i cittadini
Per garantire la sicurezza e l’efficacia dell’intervento, si invita la popolazione ad attenersi scrupolosamente alle seguenti precauzioni:
Capovolgere le ciotole e contenitori d’acqua per evitare contaminazioni.
Tenere chiuse le finestre durante tutta la durata delle operazioni;
Ritirare piante ad uso commestibile dai balconi e terrazze;
Proteggere o mettere al riparo gli animali domestici;
Si tratta di un intervento importante per la tutela della salute pubblica e il decoro urbano, volto a prevenire la proliferazione di insetti e roditori.
Eventuali disagi saranno limitati al tempo strettamente necessario alle operazioni.