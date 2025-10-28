95047

PATERNÒ – Questa notte e venerdì notte disinfestazione in città: finestre chiuse e animali in sicurezza

28 ottobre 2025 16:05
L’Amministrazione comunale di Paternò informa la cittadinanza che, nell’ambito del programma di igiene ambientale previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato disposto un nuovo intervento di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.

L’operazione si svolgerà in due giornate distinte:

  • dalle ore 22:00 del 28 ottobre alle ore 6:00 del 29 ottobre 2025
  • dalle ore 22:00 del 31 ottobre alle ore 6:00 del 1° novembre 2025

Durante queste fasce orarie, saranno interessate le principali aree urbane e gli spazi pubblici di competenza comunale.

Raccomandazioni per i cittadini

Per garantire la sicurezza e l’efficacia dell’intervento, si invita la popolazione ad attenersi scrupolosamente alle seguenti precauzioni:

Capovolgere le ciotole e contenitori d’acqua per evitare contaminazioni.

Tenere chiuse le finestre durante tutta la durata delle operazioni;

Ritirare piante ad uso commestibile dai balconi e terrazze;

Proteggere o mettere al riparo gli animali domestici;

Si tratta di un intervento importante per la tutela della salute pubblica e il decoro urbano, volto a prevenire la proliferazione di insetti e roditori.

Eventuali disagi saranno limitati al tempo strettamente necessario alle operazioni.

