PATERNO’: QUESTA SERA DISINFESTAZIONE NOTTURNA - RACCOMANDAZIONE: «CHIUDETE LE FINESTRE E NON LASCIATE ALL’ESTERNO GLI ANIMALI DOMESTICI
Con determina dirigenziale n. 50 del 13/03/2024, con la quale è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà del Comune di Paternò, si rende noto che:
questa sera
21 giugno dalle ore 22 alle ore 06 del 22 giugno
si provvederà a disinfestare la città.
A tal fine si raccomanda alla cittadinanza di:
- Tenere chiuse le finestre.
- Ritirare dai balconi piante ad uso commestibile.
- Ritirare dagli spazi esterni animali domestici.
- Capovolgere le ciotole degli animali domestici.
Questa operazione è fondamentale per garantire la salute pubblica e il benessere della comunità, riducendo al minimo la presenza di insetti e altri parassiti nocivi.
Nel corso del tempo, gli insetti indesiderati possono proliferare e diventare una fonte di fastidio e, in alcuni casi, un rischio per la salute.
Questa operazione mira a mantenere sotto controllo la popolazione di insetti e a prevenire la diffusione di malattie trasmesse da essi, garantendo un ambiente più salubre per tutti noi.