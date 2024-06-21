95047

PATERNO’: QUESTA SERA DISINFESTAZIONE NOTTURNA - RACCOMANDAZIONE: «CHIUDETE LE FINESTRE E NON LASCIATE ALL’ESTERNO GLI ANIMALI DOMESTICI

Con determina dirigenziale n. 50 del 13/03/2024, con la quale è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà del Comune di Paternò, si rende...

21 giugno 2024 17:24
Con determina dirigenziale n. 50 del 13/03/2024, con la quale è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà del Comune di Paternò, si rende noto che:

questa sera

21 giugno dalle ore 22 alle ore 06 del 22 giugno

si provvederà a disinfestare la città.

A tal fine si raccomanda alla cittadinanza di:

  • Tenere chiuse le finestre.
  • Ritirare dai balconi piante ad uso commestibile.
  • Ritirare dagli spazi esterni animali domestici.
  • Capovolgere le ciotole degli animali domestici.

Questa operazione è fondamentale per garantire la salute pubblica e il benessere della comunità, riducendo al minimo la presenza di insetti e altri parassiti nocivi.

Nel corso del tempo, gli insetti indesiderati possono proliferare e diventare una fonte di fastidio e, in alcuni casi, un rischio per la salute.

Questa operazione mira a mantenere sotto controllo la popolazione di insetti e a prevenire la diffusione di malattie trasmesse da essi, garantendo un ambiente più salubre per tutti noi.

