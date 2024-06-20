PATERNO’: QUESTA SERA E DOMANI DISINFESTAZIONE NOTTURNA - RACCOMANDAZIONE: «CHIUDETE LE FINESTRE E NON LASCIATE ALL’ESTERNO GLI ANIMALI DOMESTICI

Con determina dirigenziale n. 50 del 13/03/2024, con la quale è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà del Comune di Paternò, si rende...

A cura di Redazione 20 giugno 2024 09:17

