PATERNÒ: RACCOLTA DEI RIFIUTI SOSPESA A NATALE
In occasione delle Festività natalizie, le attività della Dusty subiranno alcune variazioni.
Nella giornata di mercoledì 25 dicembre 2019, per esigenze organizzative e logistiche, il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso e riprenderà regolarmente giovedì 26 dicembre 2019.
Pertanto, è vietato esporre i rifiuti nella serata di martedì 24 dicembre 2019.
Il servizio di raccolta e spazzamento verrà potenziato a partire dalla giornata di Giovedì 26 dicembre 2019.
Il 25 dicembre 2019 saranno erogati solo i servizi essenziali di spazzamento.