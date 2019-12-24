95047

PATERNÒ: RACCOLTA DEI RIFIUTI SOSPESA A NATALE

In occasione delle Festività natalizie, le attività della Dusty subiranno alcune variazioni.Nella giornata di mercoledì 25 dicembre 2019, per esigenze organizzative e logistiche, il servizio di raccol...

24 dicembre 2019 08:07
News
In occasione delle Festività natalizie, le attività della Dusty subiranno alcune variazioni.

Nella giornata di mercoledì 25 dicembre 2019, per esigenze organizzative e logistiche, il servizio di raccolta differenziata verrà sospeso e riprenderà regolarmente giovedì 26 dicembre 2019.

Pertanto, è vietato esporre i rifiuti nella serata di martedì 24 dicembre 2019.

Il servizio di raccolta e spazzamento verrà potenziato a partire dalla giornata di Giovedì 26 dicembre 2019.

Il 25 dicembre 2019 saranno erogati solo i servizi essenziali di spazzamento.

